Мишустин поручил внести в кабмин документы для обновления льготных ипотечных программ

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил до 20 декабря внести документы для обновления программ льготной ипотеки. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Владимир Путин поручил продлить льготную ипотеку до июля 2024 года. Он уточнил, что ставка по ипотечным кредитам составит 8%.

Мишустин также обратил внимание на то, что в России расширили семейную ипотеку по ставке 6%. Ее могут взять семьи, у которых как минимум два ребенка еще не достигли совершеннолетия.

В свою очередь, для жителей присоединенных к РФ территорий будет доступна ипотека по ставке 2%.

"Прошу Минфин в срок до 20 декабря внести все нормативные документы в правительство, чтобы уже с нового года все ипотечные программы действовали на таких условиях", – подчеркнул премьер-министр.

Ранее сообщалось, что программу семейной ипотеки в России планируют распространить на приобретение готового жилья на вторичном рынке недвижимости. Такую возможность планировали предоставить гражданам, воспитывающим детей-инвалидов, и только в границах субъектов РФ, где не ведется строительство многоквартирных жилых домов.

До этого правительство РФ продлило программу дальневосточной ипотеки до конца 2030 года. Такое поручение дал президент в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума, подчеркнув эффективность и востребованность этой программы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Правительство продлило действие семейной ипотеки для россиян

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