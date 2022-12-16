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Экономика

"Актуальный репортаж": иранские автомобили могут появиться на рынках в РФ

"Актуальный репортаж": иранские автомобили могут появиться на рынках в РФ

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На складах в России осталось порядка 20-30 тысяч иностранных машин. Этого запаса хватит примерно на месяц, сообщили в ассоциации "Российские автомобильные дилеры". Но скоро на рынке РФ могут появиться иранские автомобили. Автоэксперты заявили, что по цене и качеству прямым конкурентом Ирана станет отечественный автопром.

Почему автомобили из Ирана не были представлены на российском рынке раньше? Какие автомобили появятся теперь? Стоит ли ждать вьетнамских машин? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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