"Актуальный репортаж": иранские автомобили могут появиться на рынках в РФ

На складах в России осталось порядка 20-30 тысяч иностранных машин. Этого запаса хватит примерно на месяц, сообщили в ассоциации "Российские автомобильные дилеры". Но скоро на рынке РФ могут появиться иранские автомобили. Автоэксперты заявили, что по цене и качеству прямым конкурентом Ирана станет отечественный автопром.

Почему автомобили из Ирана не были представлены на российском рынке раньше? Какие автомобили появятся теперь? Стоит ли ждать вьетнамских машин? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.