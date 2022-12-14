Число заболевших гриппом и ОРВИ школьников в Петербурге превысило 70 тысяч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Санкт-Петербурге более 70 тысяч школьников болеют ОРВИ и гриппом. На дистанционный формат из-за вспышки заболеваемости переведено 244 класса в 71 школе. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.

В связи с сильным ростом заболеваемости петербургские школьники с 1-го по 4-ый класс завершат программу второй четверти досрочно – до 20 декабря. Вице-губернатор отметила, что по желанию родители могут забрать детей на ранние каникулы.

"Таким образом, можно будет предотвратить не только заболеваемость самих детей, но и членов семьи", – подчеркнула Потехина.

Она также отметила, что начальные школы продолжат работать в режиме дополнительного образования, а школьники смогут посещать занятия при хорошем самочувствии.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге введут масочный режим в социальных учреждениях на фоне осложнения эпидемиологической обстановки. В образовательных учреждениях постановлением вводится обязательный контроль температуры тела учащихся. При отсутствии 20% учеников занятия поручено приостановить.



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