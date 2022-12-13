В Петербурге введут масочный режим в соцучреждениях на фоне осложнения эпидобстановки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Санкт-Петербурге введут масочный режим в социальных учреждениях на фоне осложнения эпидемиологической обстановки. Соответствующее постановление, размещенное на сайте регионального Роспотребнадзора, подписала главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова.

В тексте документа говорится, что в период с 5 по 11 декабря в городе был превышен эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых на 76,7%, среди детей – на 71,1%. При этом доля заболевших детей составляет 55%.

"Увеличилось число больных с признаками тяжелой и среднетяжелой форм острой респираторной инфекции, нуждающихся в госпитализации", – говорится в сообщении.

Масочный режим будет введен в стационарных и амбулаторных медицинских организациях. В образовательных учреждениях постановлением вводится обязательный контроль температуры тела учащихся. При отсутствии 20% учеников занятия поручено приостановить.

Ранее сообщалось, что в Москве, несмотря на высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, продолжат работать образовательные учреждения. Ограничения, связанные с приостановкой занятий в отдельных группах или классах, носят профилактический характер.



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