Пригожин пообещал "подарить" победу в суде Венедиктову из-за слов о ЧВК "Вагнер"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин решил "подарить победу" в суде бывшему главреду радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов). Об этом сообщает РИА Новости.

Журналист ранее назвал Пригожина "хозяином "Вагнера", в связи с чем предприниматель обратился в суд. В сентябре 2022 года бизнесмен признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную "Вагнер".

"Я с удовольствием дарю победу в этом суде товарищу Венедиктову. <...> Справедливость всегда должна торжествовать, даже если справедливость на стороне Венедиктова", – заявил Пригожин.

Отрицание существования ЧВК "Вагнера" предприниматель объяснил непубличным характером работы группы, а также действиями завистников и врагов. В настоящее время, по словам Пригожина, "режим молчания" больше не требуется, поскольку он выполнил свою задачу.

Ранее бизнесмен заявил, что частная военная компания "Вагнер" не подходит под критерии террористической группировки, в отличие от Соединенных Штатов. Он также отметил, что группа всегда исключительно защищала интересы России.

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