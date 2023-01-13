Пригожин заявил о попытках "украсть победу" у ЧВК "Вагнер"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о попытках "украсть победу" у организации. Его комментарий был размещен в телеграм-канале пресс-службы компании "Конкорд".

"У ЧВК "Вагнер" постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги", – цитирует пресс-служба Пригожина.

Владелец компании уточнил, что "значительный урон" деятельности организации могут нанести чиновники, бюрократия, а также коррупция и внутривидовая борьба. По мнению Пригожина, в СМИ ведется работа в направлении того, чтобы запретить произношение названия компании.

В ночь на 11 января Пригожин заявил, что вся территория Соледара была взята под контроль бойцами "Вагнера". Он также добавил, что в освобождении Соледара принимали участие только члены группировки.



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