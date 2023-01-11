В Сети появилось первое видео ЧВК "Вагнер" из соляной шахты в Соледаре

Видео: RT

Издание RT опубликовало первое видео ЧВК "Вагнер" из соляной шахты в Соледаре. На видео бойцы группировки совместно с ее основателем Евгением Пригожиным находятся в шахте, расположенной в районе западных окраин города.

"У нас над головой где-то километра два уже украинцы стоят, ну ничего – это все временно", – сказал один из бойцов на видео, обратившись к Пригожину.

В ответ на слова участника "Вагнера" Пригожин предложил дойти до украинских военнослужащих.

В ночь на 11 января Пригожин заявил, что вся территория Соледара была взята под контроль бойцами "Вагнера". Он также добавил, что в освобождении Соледара принимали участие только члены группировки. О количестве пленных планировалось сообщить позже.



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