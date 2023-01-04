Военнопленный рассказал, как ВСУ открыли огонь из миномета по своим сослуживцам

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Бойцы ВСУ открыли огонь из миномета по сослуживцам, которые решили сложить оружие. Об этом рассказал попавший в плен к российским военным боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины Виталий Лищук.

"Мы сдались, они (российские военные. – Прим. ред.) нас отводили, наша украинская сторона начала бросать минами по нам. <...> нас ранило. Ваши ребята нас забрали, первую помощь оказали, в больницу отвезли", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Лищука, еще одна мина с украинской стороны прилетела, когда военнослужащие подъезжали к больнице. Снаряд упал рядом с автомобилем.

Ранее основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что ЧВК взяла большое количество пленных в ходе специальной военной операции на Украине.

По его словам, некоторые пленные были ранены и испуганы. Он подчеркнул, что бойцы "Вагнера" не относятся жестоко к пленным, тем более к находящимся в заключении.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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