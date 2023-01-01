Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" взяла много пленных в ходе СВО

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ЧВК "Вагнер" взяла большое количество пленных в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Евгения Пригожина.

По его словам, некоторые пленные бывают ранены, некоторые испуганы. Пригожин отметил, что есть и такие, кто сражался до конца, но сдался в плен, чтобы сохранить жизни товарищей.

Он добавил, что бойцы группы не относятся жестоко к пленным, тем более к находящимся в заключении.

"К ним жестче всего относятся те ребята, которые их в плен берут, потому что они их берут на передовой, это их враг с оружием в руках. Тут же война вся идет на адреналине, на злости. А здесь (в заключении) эти пленные совершенно другие, они уже философствуют", – пояснил Пригожин.

Ранее Пригожин посетил украинских военнопленных и передал им поздравления с Новым годом. Он также отдал им ящик мандаринов и добавил, что "эту историю надо заканчивать и новую не начинать". Пригожин уточнил, что военнопленные выразили надежду на наступление мира.



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