Пригожин оценил сообщения о причастности открывшего огонь в Новошахтинске к ЧВК "Вагнер"

Фото: rostov.sledcom.ru

Оперативная группа ЧВК "Вагнер" проведет расследование и узнает, был ли открывший стрельбу по полицейским в Новошахтинске бойцом частной компании. Об этом заявил бизнесмен и владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин, чьи слова приводит группа организации в соцсети "ВКонтакте".

Пригожин также пообещал огласить результаты проверки, "в случае необходимости публичной огласки". При этом он пояснил, что эта информация носит закрытый оперативный характер.

"В случае если действительно Николин был бойцом ЧВК "Вагнер" и совершил правонарушение, то необходимо отдельно провести расследование, каким образом подобного рода инцидент, который должен находиться под грифом "совершенно секретно", попал в руки журналистам, а также каким образом этот человек пересек границу Российской Федерации", – сказал Пригожин.

38-летний уроженец другого региона начал стрелять в полицейских около 12:00 6 декабря. После этого он скрылся, а в Новошахтинске ввели план "Сирена". Подозреваемого задержали 7 декабря в пустующем здании.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по по статье 317, части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Незаконный оборот огнестрельного оружия").



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