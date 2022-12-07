В Новошахтинске задержали мужчину, стрелявшего в полицейских

Фото: телеграм-канал Baza

В Новошахтинске задержали мужчину, стрелявшего в сотрудников полиции. Как отметил глава Ростовской области Василий Голубев, подозреваемого обнаружили в пустующем здании. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-разыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия", – отмечается в его публикации.

Неизвестный в камуфлированной форме обстрелял полицейских около 12:00 6 декабря. После этого он скрылся с места преступления.

В результате один из правоохранителей получил огнестрельное ранение. Из-за происшествия в городе усилили меры безопасности в школах и детсадах, закрыли въезды и выезды в Новошахтинск.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 317, части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Незаконный оборот огнестрельного оружия").

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