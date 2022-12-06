15:01Происшествия
Жителей Новошахтинска призвали укрыться после стрельбы по полицейским
Фото: телеграм-канал Baza
Жителей Новошахтинска попросили укрыться и не пытаться самим поймать злоумышленника, открывшего стрельбу по полицейским. Об этом власти города сообщили в своем официальном телеграм-канале.
В местной администрации предупредили, что в городе ведется поиск подозреваемого.
"В связи с этим в данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого", – отмечается в публикации.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина в камуфляже обстрелял полицейских в Новошахтинске Ростовской области. Один правоохранитель получил ранение.
На данный момент ведутся поиски злоумышленника. Происшествие случилось в районе 12 часов 6 декабря. Местные власти заявили, что в городе усилены меры безопасности в школах и детсадах, закрыты въезды и выезды в Новошахтинск.
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