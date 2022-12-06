13:52Происшествия
Мужчина в камуфляже обстрелял полицейских в Ростовской области
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Неизвестный мужчина в камуфляже обстрелял полицейских в Новошахтинске Ростовской области. Один правоохранитель получил ранение, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.
На данный момент ведутся поиски злоумышленника. Происшествие случилось в районе 12 часов дня. Мужчина в камуфлированной форме обстрелял сотрудников полиции, поле чего скрылся с места преступления.
"Один из полицейских получил огнестрельное ранение", – заявили в МВД.
Местные власти заявили, что в городе усилены меры безопасности в школах и детсадах, закрыты въезды и выезды в Новошахтинск.
Как заявили агентству в правоохранительных органах, стрелявшим был дезертир. В настоящее время в регионе введен план "Сирена".
По данным телеграм-каналов, злоумышленник был в балаклаве и имел при себе пулемет. Заметив полицейский патруль, он открыл по ним огонь.
Ранее сообщалось, что жителю Обнинска, который устроил драку с сотрудницами полиции в местной дежурной части ОМВД, предъявили обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
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