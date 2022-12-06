Стало известно о состоянии раненного в Новошахтинске полицейского

Фото: телеграм-канал Don Mash

Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, что полицейский, который получил ранение во время стрельбы в Новошахтинске, находится в состоянии средней тяжести. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавший сотрудник полиции находится в местной больнице. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

"Для оказания ему помощи в Новошахтинск из Ростовской областной клинической больницы была направлена бригада сосудистых хирургов", – отмечается в публикации Голубева.

Ранее стало известно, что неизвестный мужчина в камуфляже обстрелял полицейских в Новошахтинске Ростовской области. Один правоохранитель получил ранение.

На данный момент ведутся поиски злоумышленника. Происшествие случилось в районе 12 часов дня 6 декабря. Мужчина в камуфлированной форме обстрелял сотрудников полиции, после чего скрылся с места преступления.

Местные власти заявили, что в городе усилены меры безопасности в школах и детсадах, закрыты въезды и выезды в Новошахтинск. Администрация призвала жителей укрыться и не пытаться самим поймать злоумышленника.

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