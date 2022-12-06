Следователи возбудили дело после ранения полицейского в Ростовской области

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Следователи возбудили уголовное дело после ранения полицейского в Новошахтинске. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Ростовской области.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 317, части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Незаконный оборот огнестрельного оружия").

"По поручению руководителя следственного управления СКР по Ростовской области А. Г. Хуаде расследование уголовного дела будет осуществляться следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления", – говорится в сообщении.

Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским около 12:00 6 декабря. После этого злоумышленник скрылся. Из-за этого в Новошахтинске усилили меры безопасности в школах и детсадах, закрыли въезды и выезды в город. Правоохранители заявили, что стрелявшим был дезертир.



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