Жители Новошахтинска рассказали об обстановке после стрельбы

Фото: телеграм-канал SHOT

После появления человека с оружием в Новошахтинске детей не выпускали из школ и детсадов. Об этом рассказали местные жители в беседе с "Лентой.ру".

Одна из жительниц поведала, что в чатах люди начали рекомендовать не выпускать детей на улицы, запереться дома и не выходить. По ее словам, детей все еще нельзя забрать из единственной школы.

Другой житель города рассказал, что в районе, где может находиться злоумышленник, много полицейских машин. Мужчина отметил, что там звучали выстрелы, но к настоящему времени они прекратились.

"Движение в сторону Соколовки остановили, никого не впускают и не выпускают, видимо, думают, что он на машине попытается уехать, ну или нас берегут", – сказал мужчина.

Неизвестный в камуфлированной форме обстрелял полицейских около 12:00 6 декабря. После этого он скрылся с места преступления.

В результате один из правоохранителей получил огнестрельное ранение. Из-за происшествия в городе усилили меры безопасности в школах и детсадах, закрыли въезды и выезды в Новошахтинск.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 317, части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Незаконный оборот огнестрельного оружия").



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