Полицейские рассказали о мужчине, задержанном за стрельбу в Новошахтинске

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Задержанным за стрельбу по полицейским в Новошахтинске оказался 38-летний уроженец другого региона. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ростовской области.

Отмечается, что подозреваемого задержали правоохранители при помощи сотрудников Росгвардии. Следователи приняли по факту произошедшего процессуальное решение.

Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским около 12:00 6 декабря. После этого он скрылся, а в Новошахтинске ввели план "Сирена". Подозреваемого задержали 7 декабря. Он скрывался в пустующем здании под городом.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по по статье 317, части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Незаконный оборот огнестрельного оружия").



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