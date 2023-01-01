Пригожин поздравил с Новым годом пленных военнослужащих Украины и передал им мандарины

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин посетил украинских военнопленных, передав им поздравления с Новым годом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пленных поздравляю. Ну а что, они такие же, как мы, славяне, у них такой же Новый год", – заявил он.

Пригожин передал военнопленным ящик мандаринов и добавил, что "эту историю надо заканчивать и новую не начинать". По его словам, военнопленные выразили надежду на наступление мира.

Ранее Пригожин назвал сплетнями заявления представителя Белого дома Джона Кирби о поставках оружия из КНДР для ЧВК "Вагнер". Он отметил, что ЧВК закупает достаточное количество американского вооружения.

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