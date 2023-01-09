В минобороны Украины заявили о мощном штурме Соледара российскими силами

Фото: president.gov.ua

В украинском Минобороны сообщили о мощном штурме Соледара в ДНР со стороны российских сил. Об этом в своем телеграм-канале заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Маляр утверждает, что российские силы перебросили дополнительные отряды, произвели перегруппировку и сменили тактику. По словам замминистра, российские силы задействовали большое количество штурмовых групп из бойцов ЧВК "Вагнер" и массированно примеряют артиллерию и РСЗО.

Ранее Маляр сообщила о снижении боеспособности ВСУ. По ее словам, в армии Украины на данный момент больше всего непрофессиональных бойцов, бывших гражданских.

До этого официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал о массовом бегстве ВСУ из городской застройки в Соледаре. По его словам, оставить Соледар должны были скрытно, чтобы не привлекать внимание других подразделений, но бегство не осталось незамеченным.

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