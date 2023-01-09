В Минобороны Украины заявили о падении боеспособности солдат ВСУ

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Боеспособность Вооруженных сил Украины сильно снизилась в связи с большим количеством неопытных солдат в подразделениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова украинского замминистра обороны Анну Маляр.

Она заявила, что на данный момент больше всего в армии Украины пребывают непрофессиональные бойцы. По словам Маляр, эти солдаты недостаточно стойкие на фронте.

"И мы, как морально взрослое общество, должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями", – поделилась замминистра.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что в Соледаре в ЛНР зафиксировали массовое отступление бойцов ВСУ из городской застройки.

Оставить Соледар должны были скрытно, чтобы не привлекать внимание других подразделений. Однако бегство не осталось незамеченным.

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