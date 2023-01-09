ВС РФ уничтожили две польские САУ Krab ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные уничтожили две польские САУ Krab ВСУ, сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

"В районах населенных пунктов Звановка, Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также Новоданиловка и Степное Запорожской области на огневых позициях уничтожены две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства", – отметили в сводке Минобороны.

В ведомстве уточнили, что также были ликвидированы две украинские гаубицы "Акация" и одна "Д-30". Кроме этого, российские военные недалеко от Ивановки ЛНР на огневой позиции уничтожили американскую артиллерийскую систему М777.

Ранее российские военные освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР. В Штабе территориальной обороны республики уточнили, что освобождение произошло 9 января 2023 года.

ВС РФ взяли под контроль село Бахмутское в районе Соледара

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