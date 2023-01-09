Украинский полковник погиб под Соледаром

Фото: president.gov.ua

Украинский полковник Юрий Юрчик погиб в боевых действиях в районе Соледара. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня в последний путь провели погибшего под Соледаром пограничника Юрия Юрчика", – отметили в сообщении.

В сообщении уточнили, что 8 января происходил массированный вражеский обстрел, в ходе которого погиб полковник, получив осколочные ранения. На огневых позициях под Соледаром он руководил обороной.

Ранее в ЛНР сообщили о массовом бегстве военнослужащих ВСУ в Соледаре. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что в связи с морозами диверсанты активизировались на линии соприкосновения в ЛНР.

Несмотря на это, обстановка контролируется – использование всех доступных средств наблюдения позволяет своевременно обнаруживать и пресекать все возможные попытки проникновения ДРГ на территорию республики.

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