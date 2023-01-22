Боец "Вагнера" рассказал о различиях в тактике наемников и солдат ВСУ

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Иностранные наемники, воюющие на стороне киевских властей, ведут себя более дерзко, чем бойцы ВСУ, рассказал один из командиров группы ЧВК "Вагнер" в Артемовске.

Военный отметил, что наемники, приходя на позиции, пытаются активно атаковать, но, получая здравый отпор, отступают, оставляя на поле украинцев. Командир также сообщил, что противник может меняться в зависимости от погодных условий.

"Когда неудобно воевать, когда грязь по колено, там (на позициях. – Прим. ред) бедные вэсэушники, а когда удобно и все замерзло – приходят крутые ребята, получают по щам, убегают, и опять же остаются вэсэушники", – приводит его слова РИА Новости.

20 января врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что город Артемовск близок к оперативному окружению, к которому сейчас стремятся находящиеся там подразделения ЧВК "Вагнер". Он также отметил, что благодаря освобождению Клещеевки у российских военных появилась возможность на кардинальное улучшение своих позиций.

Ранее стало известно, что разведка Германии сообщила о крупных потерях украинской армии в районе Артемовска. По данным СМИ, с соответствующим докладом ознакомился парламент ФРГ, так как в Берлине понимают, что данный населенный пункт имеет стратегическое значение.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Пригожин заявил о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка под Артемовском

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