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На Украине погиб американский морпех Свифт, воевавший на стороне ВСУ – СМИ
Фото: depositphotos/palinchak
Американский морской пехотинец Дэниэл Свифт, воевавший на стороне ВСУ, погиб на этой неделе на Украине. Об этом со ссылкой на должностное лицо в ВМС США сообщает издание Time.
"Бывший "морской котик" (военнослужащий SEAL – тактического подразделения сил спецопераций ВМС США. – Прим. ред.) был убит на этой неделе во время наступления России на восток Украины", – говорится в публикации.
По информации журналистов, в ряды SEAL Свифт вступил в 2005 году. Он также служил в Ираке и Афганистане. В марте 2019 года морпех дезертировал из американских ВС. Отмечается, что в настоящее время неизвестно, сколько времени он находился на Украине.
В начале января на южно-донецком направлении высокоточными ударами ВС РФ по пунктам временной дислокации "иностранного легиона" в районах Масляковки и Краматорска было уничтожено более 130 наемников.
Ранее житель села Опытное в ДНР Александр Щербин рассказал, что иностранные наемники, среди которых были американцы, поляки, англичане и итальянцы, стреляли по жилым кварталам, когда обучали украинских боевиков пользоваться западной техникой.
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