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Киевская пропаганда выставляет российских военных глупыми, чтобы заманить на свою сторону больше иностранных наемников, рассказал командир группы "Викинг" ЗВО.

По его словам, после этого иностранные боевики, которые приезжают в зону конфликта, сильно удивляются, когда сталкиваются с реальностью.

"Они видят конфликт с той точки зрения, что здесь толпа дебилов. Что мы тут ежей доели, воюем, как говорится, в штыковую. Там они очень удивляются, когда по ним четко прилетает <...>, удивляются, что у нас тоже есть беспилотники", – приводит слова командира РИА Новости.

Ранее замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщал, что незадолго до новогодних праздников командование ВСУ перебросило на участок фронта в Марьинке 120 польских наемников, из которых в живых осталось только 28 человек.

Безсонов также опубликовал радиоперехваты переговоров иностранцев. Согласно записям, польские наемники жаловались на большие потери и сообщали командованию, что по ним бьют украинские минометы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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