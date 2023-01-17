04:19Политика
Российский офицер рассказал, как Киев обманывает западных наемников
Фото: depositphotos/palinchak
Киевская пропаганда выставляет российских военных глупыми, чтобы заманить на свою сторону больше иностранных наемников, рассказал командир группы "Викинг" ЗВО.
По его словам, после этого иностранные боевики, которые приезжают в зону конфликта, сильно удивляются, когда сталкиваются с реальностью.
"Они видят конфликт с той точки зрения, что здесь толпа дебилов. Что мы тут ежей доели, воюем, как говорится, в штыковую. Там они очень удивляются, когда по ним четко прилетает <...>, удивляются, что у нас тоже есть беспилотники", – приводит слова командира РИА Новости.
Ранее замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщал, что незадолго до новогодних праздников командование ВСУ перебросило на участок фронта в Марьинке 120 польских наемников, из которых в живых осталось только 28 человек.
Безсонов также опубликовал радиоперехваты переговоров иностранцев. Согласно записям, польские наемники жаловались на большие потери и сообщали командованию, что по ним бьют украинские минометы.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Минобороны сообщили об уничтожении более 130 наемников в ДНР
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