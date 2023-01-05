Замминистра информации ДНР обнародовал переговоры польских наемников в Марьинке

Фото: depositphotos/palinchak

Командование ВСУ незадолго до новогодних праздников перебросило две группы польских наемников на участок фронта в Марьинке, сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, изначально численность наемников из Польши составляла 120 человек, однако в настоящее время в живых осталось только 28 человек. Он добавил, что данный участок является одним из сложнейших, ВСУ несли там большие потери.

В своем телеграм-канале замминистра информации ДНР также опубликовал радиоперехваты переговоров польских наемников.

"Куда мы попали!? Нам другое говорили <...> Командир, здесь полно трупов. <...> Связь глушится. Мы не можем ориентироваться в этом аду. <...> Украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. Большие потери. <...> По нам бьют украинские минометы. <...> Мы выходим к русским. Да, выходим. Нас разбили. Нас ждали", – привел Безсонов высказывания польских наемников.

Ранее французский наемник, воевавший на стороне Украины, пожаловался, что посольство Франции в Киеве не оказало ему никакой помощи после того, как он потерял ногу в боях в Донбассе.

До этого офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВСУ под Артемовском и Соледаром усиливают иностранными наемниками, которые передвигаются на американских бронеавтомобилях Hummer.



Разведка РФ перехватила переговоры иностранных наемников на 30 языках в районе Артемовска

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!