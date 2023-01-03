Потерявший на Украине ногу наемник из Франции пожаловался на безразличие властей

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Французский наемник Максим Броншэн, воевавший на стороне ВСУ, пожаловался, что посольство Франции в Киеве не оказало ему никакой помощи после того, как он потерял ногу в боях на Украине.

В беседе с TF1 INFO он рассказал, что получил ранение, подорвавшись на мине в лесу. 32-летний мужчина также заявил, что отправился воевать добровольно. Сейчас он проходит лечение в больнице в Страсбурге.

"Франция направляет Украине много оборудования и денег, но не помогает гражданам Франции, которые действительно нуждаются в помощи на месте", – сказал он.

При этом журналисты телеканала отметили, что согласно Уголовному кодексу Франции, Броншэну, как наемнику, грозит пять лет тюремного заключения и штраф в размере 75 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ ликвидировали тактическую группу иностранных наемников в ДНР. 24 декабря российские военные атаковали подразделение 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Раздоловки. На этом направлении Украина потеряла до 60 бойцов, 4 бронетранспортера и 3 автомобиля.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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