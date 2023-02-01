ЧВК "Моцарт" заявила, что покинет Украину

Фото: ТАСС/АР/Kirsty Wigglesworth

Американская ЧВК "Моцарт" покинет территорию Украины. Об этом рассказал глава частной организации Энди Милберн на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией).

Военная компания занималась обучением бойцов Вооруженных сил Украины. Милберн намекнул, что группа все же продолжит свою деятельность, однако при этом сменит название. Последний день работы ЧВК состоялся 31 января.

"Тот факт, что имя и организация стали предметом судебного разбирательства, слишком сильно отвлекал от нашей основной миссии: обучения украинских солдат и защиты мирных жителей от опасности", – поделился Милберн.

Ранее издание Telegraph сообщало, что руководство американской ЧВК "Моцарт" поссорилось из-за денег. По данным СМИ, основатель компании и финансовый директор не смогли поделить пожертвования, за счет которых существует данная группа.

Военный эксперт прокомментировал присутствие американской ЧВК "Моцарт" на Украине

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