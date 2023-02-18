ВС РФ освободили Гряниковку в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы РФ освободили Гряниковку в Харьковской области.

"На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области", – уточнили в ведомстве.

В МО РФ добавили, что в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Западное, Масютовка и Крахмальное Харьковской области за счет ударов авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике украинских войск.

По оценкам министерства обороны, ВСУ на данном направлении потеряли до 80 военнослужащих. Кроме того, из строя выведены три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Уничтожены гаубица "Мста-Б" и самоходная гаубица "Гвоздика".

Сообщается также, что Вооруженные силы РФ, а именно группировка войск "Центр", нанесли комплексное огневое поражение подразделениям войск Украины в районах Стельмаховки, Червонопоповки и Червоной Диброва в Луганской Народной Республике.

Потери ВСУ на данном направлении составили более 100 военнослужащих и 8 единиц техники.

Накануне российские военные нанесли ракетный удар по украинским предприятиям, обеспечивающим ВСУ топливом и боеприпасами. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Артиллерия РФ наносит удары по украинской технике и живой силе

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