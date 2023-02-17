Российская система ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России сообщило, что система ПВО РФ сбила в Херсонской области вертолет Ми-8, который принадлежал украинской армии. Об этом ведомство рассказало в своем официальном телеграм-канале.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никольское Херсонской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины", – отмечается в публикации.

Кроме того, в министерстве добавили, что были ликвидированы девять беспилотников в ДНР и ЛНР, а также перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.

Ранее сообщалось, что российские войска прорвали эшелонированную оборону Вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике. По информации Минобороны, украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до трех километров от занимаемых ранее рубежей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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