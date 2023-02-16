ВС РФ уничтожили более 100 военных ВСУ на краснолиманском направлении за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вооруженные силы РФ уничтожили более 100 военных ВСУ на краснолиманском направлении за сутки, сообщает RT со ссылкой на слова официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

По словам Конашенкова, российские войска ликвидировали три боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Кроме того, Вооруженным силам России удалось уничтожить реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", две гаубицы Д-20 и самоходную гаубицу "Гвоздика".

Ранее сообщалось, что российские войска прорвали эшелонированную оборону Вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике.

По информации Минобороны, украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до трех километров от занимаемых ранее рубежей. Украинские военные оставляли свои позиции в спешке. Они не успели забрать военное имущество и тела убитых.

В ведомстве уточнили, что прорыв ВС РФ не смогла удержать даже более укрепленная вторая линия обороны ВСУ.



ВС РФ ликвидировали 6 военных групп ВСУ на краснолиманском и донецком направлениях

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