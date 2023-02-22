В ДНР заявили, что российские силы ведут бои в центре Артемовска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские подразделения сумели прорваться в центр Артемовска, в городе продолжаются бои, заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

"Боевая инициатива сейчас в руках наших бойцов. <...> Сейчас бьются уже в городе, практически в центре", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Гагина, украинские военные будут вынуждены сдать город достаточно скоро.

"Противник будет вынужден сдать его – это, думаю, вопрос времени", – добавил он.

Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев предпринимает попытки деблокировать заблокированные пути снабжения Артемовска в Донбассе силами подразделений, направленных в Часов Яр.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Минобороны РФ сообщило о текущей обстановке около Артемовска в ДНР

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