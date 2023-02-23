Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство обороны РФ рассказало об успехах российской армии на донецком направлении. Об этом ведомство написало в своем официальном телеграм-канале.

"В результате наступательных действий штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений псковского соединения ВДВ, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожены свыше 210 украинских военнослужащих", – говорится в публикации.

На этом участке фронта были также ликвидированы:

шесть боевых бронированных машин;

четыре автомобиля;

установка РСЗО "Град";

гаубица Д-20;

склад боеприпасов в районе Авдеевки.

Крахмальное;

Песчаное;

Берестовое (Харьковская область);

Новоселовское (ЛНР).

Определенные успехи есть и на купянском направлении. Армейская авиация и артиллерия Западной группировки нанесли удары в районах сел:Здесь удалось устранить до 55 украинских военнослужащих, гаубицу Д-20 и два пикапа.

Кроме того, вражеские силы потерпели поражение на краснолиманском направлении в районе Ямполовки (ДНР), Стельмаховки и Червоной Дибровы (ЛНР). Потери ВСУ составили:

около 85 человек;

БМП;

две боевые бронированные машины;

самоходная гаубица "Гвоздика";

гаубица Д-30.

порядка 105 украинских военнослужащих;

танк;

две БМП;

три бронемашины;

гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30;

шесть складов с боеприпасами.

В свою очередь, группировка "Восток" на южно-донецком направлении устранила:Российские артиллеристы уничтожили на херсонском направлении две гаубицы "Мста-Б" и одну Д-30. Система ПВО сбила украинский самолет Су-25 в районе села Кизомыс.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщал, что российские войска отразили контратаку украинских подразделений на краснолиманском направлении. По его словам, ВСУ попытались создать так называемый огневой мешок силами одной батальонно-тактической группы, однако бойцы ВС РФ пресекли эти попытки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ вновь ударили по Донецку

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