16:31Политика
Российская армия уничтожила свыше 210 военных ВСУ на донецком направлении
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Министерство обороны РФ рассказало об успехах российской армии на донецком направлении. Об этом ведомство написало в своем официальном телеграм-канале.
"В результате наступательных действий штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений псковского соединения ВДВ, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожены свыше 210 украинских военнослужащих", – говорится в публикации.
На этом участке фронта были также ликвидированы:
- шесть боевых бронированных машин;
- четыре автомобиля;
- установка РСЗО "Град";
- гаубица Д-20;
- склад боеприпасов в районе Авдеевки.
Определенные успехи есть и на купянском направлении. Армейская авиация и артиллерия Западной группировки нанесли удары в районах сел:
- Крахмальное;
- Песчаное;
- Берестовое (Харьковская область);
- Новоселовское (ЛНР).
Здесь удалось устранить до 55 украинских военнослужащих, гаубицу Д-20 и два пикапа.
Кроме того, вражеские силы потерпели поражение на краснолиманском направлении в районе Ямполовки (ДНР), Стельмаховки и Червоной Дибровы (ЛНР). Потери ВСУ составили:
- около 85 человек;
- БМП;
- две боевые бронированные машины;
- самоходная гаубица "Гвоздика";
- гаубица Д-30.
В свою очередь, группировка "Восток" на южно-донецком направлении устранила:
- порядка 105 украинских военнослужащих;
- танк;
- две БМП;
- три бронемашины;
- гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30;
- шесть складов с боеприпасами.
Российские артиллеристы уничтожили на херсонском направлении две гаубицы "Мста-Б" и одну Д-30. Система ПВО сбила украинский самолет Су-25 в районе села Кизомыс.
Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщал, что российские войска отразили контратаку украинских подразделений на краснолиманском направлении. По его словам, ВСУ попытались создать так называемый огневой мешок силами одной батальонно-тактической группы, однако бойцы ВС РФ пресекли эти попытки.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВСУ вновь ударили по Донецку
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