В ЛНР завили о пресечении попытки ВСУ контратаковать на краснолиманском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ отразили контратаку украинских подразделений на краснолиманском направлении, заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Украинские боевики предприняли действия наступательного характера с районов населенных пунктов Стельмаховлжаровка и Андреевка, пытаясь охватить наши позиции, которые были отбиты у противника ранее", – сказал он.

По словам Марочко, ВСУ попытались создать так называемый огневой мешок силами одной батальонно-тактической группы, однако российские военные пресекли эти попытки.

"Упреждающими ударами наступление вооруженных формирований Украины было сорвано", – пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что российские войска прорвали эшелонированную оборону Вооруженных сил Украины в ЛНР. По информации Минобороны, украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до трех километров от занимаемых ранее рубежей.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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