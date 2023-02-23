04:58Политика
В ДНР рассказали об обстановке на артемовском и угледарском направлениях
Фото: Минобороны РФ
Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин рассказал об обстановке в зоне спецоперации на артемовском и угледарском направлениях. Об этом сообщает РИА Новости.
Он заявил, что у ВСУ нет успехов и они каждый день теряют много людей.
"Они, наоборот, на этих направлениях ежедневно теряют достаточно большое количество живой силы. И здесь боевая инициатива как раз в руках наших бойцов", – сказал Гагин.
Он также заявил о значительных потерях военной техники ВСУ.
До этого Гагин заявил, что российские подразделения сумели прорваться в центр Артемовска. Он сообщил, что это только вопрос времени, когда украинские военные будут вынуждены сдать город.
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что Киев предпринимает попытки деблокировать заблокированные пути снабжения Артемовска в Донбассе силами националистов, отправленных в Часов Яр. По его словам, прибывшие бойцы нацбатальонов должны сдерживать позиции украинской армии и не допускать бегства мобилизованных.
Минобороны РФ сообщило о текущей обстановке около Артемовска в ДНР
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