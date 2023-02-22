Украинский Су-25 сбили в небе над Херсоном из ПЗРК "Верба"

Фото: Минобороны РФ

Расчет переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба" сбил самолет Су-25 ВСУ в небе над Херсоном около 12:00 22 февраля. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Согласно информации российских экстренных служб, самолет, предположительно, летел обстреливать Новую Каховку.

Собеседник агентства утверждает, что члены экипажа сбитого самолета погибли, и военнослужащие ВСУ даже не пытаются их найти.

20 февраля ВС РФ сбили украинский самолет Су-27 в районе Изюма. Самолет был подбит истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою.

До этого украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 сбили 14 февраля. Их также уничтожила истребительная авиация ВКС РФ.

Минобороны РФ показало кадры боевой работы отечественных штурмовиков Су-25

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