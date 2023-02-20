Российская авиация сбила украинский самолет Су-27 в районе Изюма

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Воздушно-космические силы России в рамках спецоперации на Украине за минувшие сутки смогли сбить самолет Су-27 украинских войск в районе Изюма Харьковской области. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Изюма Харьковской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины", – уточнил он.

Также ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Херсона.

Кроме того, добровольцы штурмовых отрядов совместно с бойцами ВДВ и южной группировкой войск освободили населенный пункт Парасковиевка в ДНР.

По словам официального представителя Минобороны, за день на донецком направлении ВСУ потеряли более 115 солдат, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две установки РСЗО "Град", гаубицу Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".

Ранее Вооруженные силы России уничтожили большую часть техники, предоставленной странами НАТО Украине.

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