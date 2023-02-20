Эксперт связал упорство ВСУ при обороне Артемовска с неподготовленностью к отступлению

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Украинская сторона не желает сдавать Артемовск из-за других плохо укрепленных населенных пунктов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на военно-политического эксперта, советника врио главы ДНР Яна Гагина.

"Они не думали, что им придется отступать. И если они отступят, допустим, в Часов Яр – они уже вывели туда командование, – то могу сказать, что этот город сейчас не готов к нашему наступлению", – заявил он.

Гагин добавил, что в Артемовске сейчас находятся военнослужащие и оперативный состав нижнего звена командиров.

Город находится на подконтрольной Киеву части ДНР. Артемовск представляет собой важный транспортный узел для поставок ВСУ оружия.

Ранее Гагин рассказал, что украинские бойцы расстреляли группу медиков под Угледаром. По его словам, врачи ехали туда за ранеными. Гагин подчеркнул, что на членах группы были опознавательные знаки медслужбы, однако это не остановило солдат ВСУ.

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