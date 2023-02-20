В МО РФ сообщили об освобождении населенного пункта Парасковиевка в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Добровольцы штурмовых отрядов совместно с бойцами ВДВ и южной группировкой войск освободили населенный пункт Парасковиевка в ДНР. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ, при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии южной группировки войск полностью освободили населенный пункт Парасковиевка Донецкой Народной Республики", – заявил он.

Конашенков рассказал, что за день на этом направлении ВСУ потеряли более 115 солдат, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две установки РСЗО "Град", гаубицу Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".

Кроме того, представитель МО добавил, что российские вооруженные силы смогли ликвидировать радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что российские бойцы заняли стратегическую высоту в ЛНР, которая обеспечивает контроль за железной дорогой. По его словам, этот путь ведет в Северск.

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