В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

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Российские Вооруженные силы за минувшие 24 часа атаковали бойцов ВСУ на краснолиманском направлении. Потери солдат украинской стороны составили до 130 человек, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям противника", – поделился Конашенков.

Он добавил, что ВС РФ ликвидировали три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу Д-20.

Кроме того, на херсонском направлении российская сторона нейтрализовала до 70 бойцов ВСУ. Конашенков поделился, что там же ВС РФ уничтожили шесть автомобилей и три гаубицы Д-30. По его словам, в районе населенного пункта Авдеевка в ДНР ликвидировали узел связи 110-й мотопехотной бригады.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что ВСУ ударили по Донецку из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Украинская сторона выпустила по Петровскому району города 10 ракет.

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