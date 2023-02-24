Западные чиновники признали, что украинские войска могут покинуть Артемовск – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Западные и Украинские чиновники признают, что войскам Украины возможно, придется покинуть Артемовск. Об этом сообщает издание Times.

"Западные и украинские должностные лица, осознавая, что защитники города, возможно, будут полностью окружены и останутся без путей снабжения, недавно признали, что может произойти вывод войск, и преуменьшили стратегическую ценность Бахмута (украинское название Артемовска – прим. ред.)", – пишет издание.

Газета приводит мнение одного из капитанов ВСУ, который считает, что вывод войск из города будет ошибкой.

"Уйти отсюда значило бы потерять позиции", – заявил он.

По мнению украинского капитана, российские силы, освободив город, перегруппируются, подтянут новые ресурсы и выдвинутся для дальнейшей атаки.

Ранее сообщалось, что подразделения частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" взяли под контроль территорию населенного пункта Берховка. Село Берховка располагается в семи километрах к северу от Артемовска и контроль над населенным пунктом позволяет перекрыть снабжение Артемовска по проходящим через село дорогам.

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