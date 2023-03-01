15:24Политика
В Киеве заявили, что решение об отступлении из Артемовска пока не принято
Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
Командование Вооруженных сил Украины пока не приняло решение об отступлении из Артемовска, заявил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Об этом сообщает CNN.
"Такого решения сейчас нет", – сказал он.
Череватый пояснил, что подобные решения принимаются на заседании штаба группировки. По его словам, украинские подразделения отступят из Артемовска, если угроза личному составу и оперативной обстановке начнет превышать целесообразность дальнейшего удержания города.
"Только командование видит, насколько это необходимо в этой ситуации", – сказал он.
Ранее в Минобороны Украины заявили, что командование ВСУ перебросит в Артемовск дополнительные подразделения. Отмечалось, что данное решение было принято с учетом оценки текущей ситуации на фронте, данной командующим Восточной группировкой войск ВСУ генералом Александром Сырским.
В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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