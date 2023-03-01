Песков не стал комментировать ход боев под Артемовском

Фото: Агентство ''Москва''/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать текущую ситуацию на линии боевого соприкосновения под Артемовском, переадресовав вопрос об усилении атаки российских войск в Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что переадресовывает в военное министерство все вопросы о ходе осуществления спецоперации на Украине.

"Это касается процесса осуществления специальной военной операции. Поэтому это (нужно уточнять. – Прим. ред.) в министерстве обороны", – сказал Песков.

Ранее украинские бойцы рассказали, что обстановка под Артемовском для ВСУ складывается гораздо хуже, чем официально признают киевские власти. Один из военнослужащих Украины назвал боевые действия адскими.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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