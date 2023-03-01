В ЛНР заявили о переброске ВСУ дивизиона реактивной артиллерии на артемовское направление

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Украинская сторона перенесла реактивную артиллерию к западу от Артемовска в район города Часов Яр. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

"В район населенного пункта Николаевка прибыл реактивный артиллерийский дивизион БМ-21 "Град" (18 единиц техники) вооруженных формирований Украины. Отмечено, что при разгрузке взводом обеспечения боеприпасов на купаже была маркировка на иностранном языке", – заявил Марочко.

БМ-21 "Град" представляет собой РСЗО калибра 122 миллиметра. Оружие предназначено для поражения живой силы, вооружения и военной техники в разных территориях обстрела.

Ранее Марочко рассказал, что Киев перебрасывает вооружение и технику в населенный пункт Часов Яр. Подполковник добавил, что туда привезли и личный состав, который прошел обучение в странах Европы на полигонах НАТО. По словам Марочко, у этих людей отмечена высокая дисциплина и мотивация.



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