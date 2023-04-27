Один человек пострадал при взрыве самодельного устройства в Мелитополе

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Утром в Мелитополе Запорожской области, возле подъезда одного из жилых домов на улице Кирова прозвучал взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщила администрация города в своем телеграм-канале.

"Пострадал один человек, он госпитализирован. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают оперативные службы", – говорится в сообщении администрации.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские диверсанты организовали взрыв на территории локомотивного депо в Мелитополе.

До этого сообщалось, что в результате взрыва автомобиля на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе пострадал один человек.