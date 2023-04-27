07:31Происшествия
Один человек пострадал при взрыве самодельного устройства в Мелитополе
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Утром в Мелитополе Запорожской области, возле подъезда одного из жилых домов на улице Кирова прозвучал взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщила администрация города в своем телеграм-канале.
"Пострадал один человек, он госпитализирован. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают оперативные службы", – говорится в сообщении администрации.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские диверсанты организовали взрыв на территории локомотивного депо в Мелитополе.
До этого сообщалось, что в результате взрыва автомобиля на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе пострадал один человек.
Жилые кварталы Мелитополя попали под обстрел 2 апреля
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