ВСУ обстреляли поселок Теткино под Курском

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Поселок Теткино в Курской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Поселок Теткино Глушковского района сегодня утром был обстрелян ВСУ. Всего насчитали 8 прилетов. Пострадавших нет", – сообщил он.

Снарядами украинских войск были повреждены 15 домов и местная поликлиника. Удары также пришлись на газопровод низкого давления и электрические сети.

Губернатор заверил, что после прекращения огня со стороны украинских войск в населенном пункте приступят к восстановлению инфраструктуры. Жителям, чьи дома попали под обстрел, окажут помощь.

До этого ВСУ открыли огонь по населенным пунктам Суджанского района Курской области. Жители сел Горналь и Гуево остались без электричества. Пострадавших в результате обстрела не было.



В результате обстрела ВСУ три населенных пункта в Курской области оказались обесточены