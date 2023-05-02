Украинские силы обстреляли поселок Теткино Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Украинские боевики обстреляли поселок Теткино Курской области утром 2 мая. Глава региона Роман Старовойт рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"Сегодня утром обстрелу со стороны Украины подвергся поселок Теткино Глушковского района. Всего зафиксировано 10 прилетов. Пострадавших нет. В семи домовладениях есть повреждения крыш, фасадов, окон, заборов", – говорится в его публикации.

Кроме того, в результате атаки была нарушена работа газовой трубы низкого давления. Губернатор отметил, что специалисты уже начали устранять последствия обстрела.

Ранее Старовойт сообщил, что украинский беспилотник атаковал трактор-погрузчик в Курской области. Чрезвычайное происшествие случилось, когда трактор проводил работы на фортификационных сооружениях около села Гурьево в Суджанском районе. Глава региона уточнил, что водитель транспортного средства при атаке БПЛА не пострадал.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В результате обстрела ВСУ три населенных пункта в Курской области оказались обесточены