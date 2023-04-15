Дом и сарай сгорели в результате обстрела ВСУ поселка Теткино Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Пожар произошел в доме и сарае в результате обстрела Вооруженных сил Украины поселка Теткино Курской области. Электричество исчезло на улице Ленина, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"По предварительной информации, пострадавших, к счастью, нет. Улица Ленина обесточена", – подчеркнул он.

По словам губернатора, в настоящее время пожарные устраняют огонь. Старовойт добавил, что владельцы сгоревшего дома получат помощь.

Днем 15 апреля глава Курской области сообщал, что украинские силы подвергли обстрелу территорию Глушковского района Курской области. В результате атаки два населенных пункта оказались частично обесточены.

Ранее Старовойт заявил, что одно домовладение в поселке Краснооктябрьском Глушковского района получило разрушение после атаки со стороны ВСУ. По его словам, в регионе заметили пять прилетов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

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