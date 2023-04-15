Два поселка оказались частично обесточены в Курской области из-за обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Украинские силы подвергли обстрелу территорию Глушковского района Курской области. В результате атаки два населенных пункта оказались частично обесточены. О происшествии рассказал глава региона Роман Старовойт в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня ВСУ дважды обстреляли приграничные территории Глушковского района Курской области. Пострадавших и разрушений нет. Из-за обстрелов частично обесточены поселок Теткино и соседнее село Попово-Лежачи", – говорится в его публикации.

Как отметил губернатор, специалисты уже начали работать над устранением повреждений.

Ранее Старовойт рассказал, что в трех населенных пунктах Курской области из-за обстрела со стороны ВСУ было нарушено энергоснабжение. Он уточнил, что во время обстрела зафиксировали более 20 прилетов в селе Искра.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ обстреляли село в Курской области

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!