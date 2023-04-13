Домовладение пострадало в Курской области после атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Одно домовладение в поселке Краснооктябрьском Глушковского района получило разрушение после атаки со стороны украинской армии. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, в регионе заметили пять прилетов.

"Пострадавших нет, но осколками посечен фасад, окна и кровля дома. После оценки повреждений обязательно поможем хозяевам", – написал Старовойт.

Ранее глава региона рассказал, что в трех населенных пунктах Курской области из-за обстрела со стороны ВСУ было нарушено энергоснабжение.

Пострадавших и разрушений в результате атаки не зафиксировали. Старовойт поделился, что во время обстрела заметили более 20 прилетов в селе Искра.

ВСУ обстреляли село в Курской области

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